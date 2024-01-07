Marmara’yı fırtına vurdu! Şiddetli rüzgar, denizi taşırdı, ağaçları yerinden söktü çatıları uçurdu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, bir dizi olumsuz etkiye neden oldu. Bursa'da rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasıyla inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, ağaçlar köklerinden koparak devrildi ve park halindeki araçlara zarar verdi.





Kocaeli'de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı; İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'nde yollar ve sahil bandındaki açık otopark sular altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışmalarına başlarken, polis otoparktaki araçların sahiplerine ulaşarak kaldırılmasını istedi.

Bursa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi ve bazı araçlara zarar verdi. Nilüfer ilçesinde bir binanın cam balkonları şiddetli rüzgar tarafından kırıldı. Görükle'de Pazar yerinde yaşanan şiddetli rüzgar, hem vatandaşları hem de esnafı zor durumda bıraktı.





Edirne ve Tekirdağ'da da şiddetli fırtına etkili oldu. Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, evlerde hasar oluştu. Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir çiftçiye ait eve yıldırım düştü, evde hasar oluştu. Aynı ilçede başka bir çiftçiye ait ahırda da kuvvetli rüzgarın etkisiyle hasar meydana geldi.