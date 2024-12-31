Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni E-Defter Düzenlemesi: Envanter Defteri Eklendi

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Yeni Kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, elektronik defter uygulamalarına ilişkin yeni bir tebliğ yayımladı. Söz konusu tebliğ ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, yevmiye defteri ve defterikebirin yanı sıra envanter defterini de elektronik ortamda tutmaları mümkün hale geldi.

Yeni E-Defter Kapsamı

Artık mükellefler, edefter.gov.tr adresinden format ve standardı belirlenecek envanter defterini ihtiyari olarak e-defter olarak tutabilecekler. Bu değişiklik, e-defter uygulamalarını daha geniş bir alana yaymayı amaçlıyor.

Başvuru Süreçleri Kolaylaştı

Tebliğ, e-defter sistemine başvuru süreçlerini de basitleştirdi. Gerçek kişi mükellefler, e-imza veya mali mühür ile başvuru yaparken, tüzel kişi mükellefler de benzer işlemi gerçekleştirebilecek. Artık başvurular, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Hesap Dönemleri ve Berat İşlemleri

Envanter defteri için hesap döneminin ilk gününe alınan berat, "açılış onayı" olarak kabul edilirken, son gününe ilişkin alınan berat ise "kapanış onayı" olarak değerlendirilecek. Hesap döneminin ilk gününe ait e-defter ve berat dosyalarının, gelir vergisi mükelleflerinde 4'üncü ayın 10'uncu günü sonuna kadar, diğer mükelleflerde ise 4'üncü ayın 14'üncü günü sonuna kadar sunulması gerekecek.

Uygulama Tarihi ve İstisnalar

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-defter olarak tutum zorunluluğu başlayacak. Ancak dernek, vakıf, sendika, oda gibi kuruluşlar ile kurumlar vergisinden muaf kooperatifler ve iflas halinde olan mükelleflere bu kapsamda zorunluluk uygulanmayacak.

İleriye Dönük Planlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın üçüncü kişilerle paylaşılabilecek veriler hakkında düzenlemeler yaparak, 1 Ocak 2025 itibarıyla faaliyetlerine devam edecek.