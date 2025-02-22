Hazır Yemek Sektörü Ramazan İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Ramazan Ayı Hazırlıkları Başladı

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, hazır yemek sektöründe ramazan ayının tanınması ile birlikte yoğunluğun artacağını belirtti. 1 Mart'ta başlayacak ramazan nedeniyle, sektör temsilcileri iftar yemekleri ve kumanya hazırlıkları için hummalı bir çalışma içine girdi.

İftar Yemeklerinde Artış Bekleniyor

Bozdağ, özellikle ramazan ayında öğle yemeği saatlerindeki yoğunluğun azalacağını, iftar saatlerinde ise bu yoğunluğun artacağını ifade etti. “Özellikle yerel yönetimler ve hayırseverlerden beklenti içerisindeyiz,” diyen Bozdağ, öğle yemeği kaybını kumanya ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kumanya Paketleri Hazırlandı

Ramazan'a özel kumanya paketlerinin, undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu belirten Bozdağ, “Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz,” ifadesini kullandı. Bu kumanya paketleri, 4 kişilik bir ailenin erzak ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Özel İftar Menüsü Sunulacak

Ramazan'da sunulacak özel iftar menüleri hakkında bilgi veren Bozdağ, “Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavdan Osmanlı tulumbasına kadar 8-10 çeşitten oluşan bir menü oluşturuyoruz,” dedi. Dökme veya paketli seçeneklerle sunulan bu menüler, fiyat aralığı olarak 380-1000 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Ramazan Kondu Uyarısı

Bozdağ, ramazan döneminde denetimsiz hazırlanan toplu iftar yemeklerine karşı dikkatli olunmasını istiyor. “İnsanlara yardım ederken hastalık riski oluşturabilirsiniz,” diyen Bozdağ, tüketicilerin lisanslı yemek firmalarından hizmet almasını önerdi. Özellikle mevlit, köy ve cami derneklerinde bu tür yemeklerde sağlık sorunları yaşanabileceğini vurgulayarak, “Yemeklerin lisanslı firmalardan alınması oldukça kıymetlidir,” yorumunda bulundu.