Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Törenleri İlk Kez Karaman’dan Başladı

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez Karaman ilinden başlatıldı. Program, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Program Detayları

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1. İstasyon Caddesi üzerinden yürüyerek Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Burada, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edildi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda katılımcılar için dua edildi. Etkinlikler Hatuniye Medresesi'nde devam etti; tasavvuf müziği ve şiir dinletileri sunuldu.

Vali'nin Açıklaması

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, törende yaptığı konuşmada, "İlimiz tarihinde bir ilk" ifadesine yer vererek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Şeb-i Arus’un 752. yıl dönümü törenlerinin ilk kez Karaman'dan başlatıldığını vurguladı. Çiçekli, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKTEKKE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI’NDA SEMA GÖSTERİSİ YAPILARAK DUA EDİLDİ.