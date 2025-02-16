Hediye Edilen Deve Kuşu, Kaçtığı Yerin Sahibine Geri Döndü

Diyarbakır'da kaçan deve kuşu, yaklaşık 3 gün sonra büyütüldüğü Mahalleye dönerek sahibine kavuştu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:07
Hediye Edilen Deve Kuşu, Kaçtığı Yerin Sahibine Geri Döndü

Diyarbakır'da Kaçan Deve Kuşunun Duygusal Hikayesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra Fesih Ateş adlı 64 yaşındaki büyütücüye geri döndü. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan ve 14 çocuk babası olan Ateş, oğlu Abdulvasi Ateş tarafından bir yıl önce Samsun'dan getirilen iki yavru deve kuşunu beslemeye başladı. Ancak, beslediği erkek deve kuşu bir süre sonra hayatını kaybetti.

Fesih Ateş, 11 Şubat'ta büyüttüğü dişi deve kuşunu akrabası olan 31 yaşındaki iş insanı Fırat Özateş'e hediye etti. Ancak, deve kuşu bir gün sonra Özateş'in akaryakıt istasyonu bahçesinden kaçmayı başardı. Tel örgüleri aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru ilerleyen deve kuşu, kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatıldı.

Mahallesine Dönüşü

Deve kuşu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı Güzelköy Mahallesi'ne ulaştı. Komşuları, köpeklerin saldırısından koruduğu deve kuşunu hemen sahibine teslim etti. Fesih Ateş, deve kuşunun kendisine alıştığını ve her gittiği yerde arkasından geldiğini belirtti.

“O kadar duygusal bir hayvan” diyen Ateş, “Kaçtığını duyduğumda çok üzüldüm. Geri dönmesi için dua ettim” ifadesini kullandı. Deve kuşunu görünce yaşadığı mutluluğu anlatırken, kaybolduğunda hissettiği duygusal anları paylaştı. “Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa, ben de öyle mutlu oldum” diyerek bir kez daha hislerini dile getirdi.

Bir Eş Arayışı

Fesih Ateş, dişi deve kuşuna bir eş bulmak istediğini de belirtti. Ailesinin bir parçası haline gelen deve kuşunun saadetinin devam etmesini umuyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hediye edildiği kişiye ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hediye edildiği kişiye ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra kendisini büyüten 64 yaşındaki Fesih Ateş'in yaşadığı mahalleye geldi. Fesih Ateş, sevgiyle büyüttüğü deve kuşuna kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hediye edildiği kişiye ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hediye edildiği kişiye ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra kendisini büyüten 64 yaşındaki Fesih Ateş'in yaşadığı mahalleye geldi. Fesih Ateş, sevgiyle büyüttüğü deve kuşuna kavuşmanın sevincini yaşadı.

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