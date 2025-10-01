Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TOM Bank'ın HADİ uygulamasıyla sunulan Hadi Kredi Kartı, Türkiye genelindeki market harcamalarında her ay 1.000 TL'ye varan nakit iade fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:36
TOM Bank, dijital bankacılık uygulaması HADİ altında sunduğu Hadi Kredi Kartı ile Türkiye genelindeki tüm market harcamalarında her ay 1.000 TL'ye varan nakit iade (cashback) kampanyasını başlattı. Kampanya "O Market, Bu Market Değil, Tüm Marketlerde Kazandırıyor" sloganıyla duyuruldu ve özellikle geniş ailelerin aylık gıda giderlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hadi Kart 1.000 TL iade nasıl kazanılır?

TOM Bank'ın resmi açıklamasına göre kampanyadan faydalanmak ve her ay 1.000 TL iade almak için şart açık: Hadi Kredi Kartı sahiplerinin bir ekstre dönemi içerisinde toplam 10.000 TL ve üzeri market harcaması yapması gerekiyor.

TOM Bank yetkilisinin açıklaması

TOM Bank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Serhat Yılmaz, müşteri odaklılık stratejilerini vurgulayarak, "Bugüne dek önemli perakende noktalarında hayata geçirdiğimiz iade kampanyaları büyük ilgi gördü. Bu talebi göz önünde bulundurarak şimdi, mevcut avantajlara ek olarak, sadece belli noktalarda değil, ülkemiz genelindeki tüm marketlerde geçerli bir kampanya devreye aldık" ifadelerini kullandı.

Kart başvurusu ve teslimat seçenekleri

Hadi Kredi Kartı, ömür boyu kart aidatı olmaması özelliğiyle öne çıkıyor. Kart başvuruları TOM Bank'ın dijital bankacılık uygulaması HADİ üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru sonrasında kart teslimi için iki seçenek sunuluyor: A101 Mağazaları: Kart, müşterinin en yakın A101 mağazasından hemen teslim alınabiliyor. Adrese Teslim: Kart, talep edilmesi halinde adresine teslim edilebiliyor.

