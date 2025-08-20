DOLAR
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti

Herat'ta İran'dan sınır dışı edilenleri taşıyan otobüsün motosiklet ve kargo aracıyla çarpışması sonucu onlarca göçmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:14
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti

Herat'ta Otobüs Kazası: Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti

İran'dan sınır dışı edilenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir motosiklet ve kargo kamyonu ile çarpışması sonucu onlarca göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ahmedullah Muttaki, Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü, kazaya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Muttaki, otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

TOLOnews'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, çarpışmanın etkisiyle otobüsün alev aldığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin net sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını vurguladı.

İran'dan geri gönderilen Afgan göçmenlere ilişkin arka plan

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, bazı kişilerin ülkeye kaçak girerek "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanması sonrası hız kazanmıştı.

Nadir Yarahmedi, İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

