Herzog'un İngiltere Ziyareti: İngiliz Milletvekillerinden Sert Tepki

Herzog'un planlanan İngiltere ziyareti milletvekillerinden tepki topladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelecek hafta İngiltere'yi ziyaret edeceğine dair haberler, henüz resmi makamlarca teyit edilmemiş olmakla birlikte, İngiliz siyasetinde güçlü tepkilere yol açtı. Muhalefet ve sol kanattan bazı milletvekilleri, Herzog'u kabul etmenin İngiltere için utanç olacağını ve ülkeye iner inmez tutuklanması gerektiğini savundu.

Güçlü tepkiler ve sert ifadeler

Zarah Sultana X hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini açıkça dile getirdi: "Herzog'un gelecek hafta Londra'yı ziyaret edip İşçi Partili bakanlarla görüşecek olması karşısında hissettiklerim iğrenmenin de ötesinde. İşçi Partisi, kendi imajını Soykırım Partisine taşıyor. Herzog, İngiltere topraklarına ayak bastığı gibi savaş suçlusu olmaktan tutuklanmalı." Sultana, BBC'ye de "Herzog'un yeri BBC yayını değil Lahey'dir." şeklinde konuştu.

Sarah Champion ise X üzerinden, "Umarım bu haber doğru değildir. İngiltere, İsrail eliyle gerçek bir soykırım riski bulunduğunu kabul etti. Eğer bu görüşme barış hakkında olmazsa nasıl bir mesaj vermiş oluyoruz?" ifadelerini kullandı.

John McDonnell, Sky News'e yaptığı açıklamada Herzog'u kabul etmenin İngiltere için utanç olacağını söyledi. The Guardian'a verdiği demeçte ise, "Filistinli çocukları, günlük olarak, sistematik şekilde öldüren bir hükümetin temsilcisinin ülkemizi ziyaretini onaylama kararı karşısında şok oldum. Başbakan (Keir Starmer), Herzog'un temsil ettiği hükümetin vahşetine karşı çaresiz durumunu dile getiren Filistinlilere ve İngiliz halkının hislerine karşı sağır olduğunu kanıtladı." diye konuştu.

Clive Lewis da The Guardian'a yaptığı açıklamada diyalogun önemine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı'nın sözlerine dikkat çekti: "Diyalog önemlidir ama bazen buluşmanın kendisi de bir siyasi mesajdır. Tabii ki de Herzog, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu değildir. Siyasetleri pek çok alanda farklılık gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanının kendi sözleri, Filistinlilere karşı toplu cezalandırmayı meşrulaştırıyor. Uluslararası hukukçular, bu sözlerin soykırım sözleşmesine aykırı olabileceğini söylüyor."

Parlamentonun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların Dış İlişkiler Sözcüsü Calum Miller, Başbakan Keir Starmer'ın bu ziyareti bir ateşkes çağrısı yapmak için kullanması gerektiğini savundu.

Görüşme mi, hesaplaşma mı?

Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise eleştirel bir duruş sergilemekle birlikte görüşme gerekliliğine işaret etti: "İsrail'i 10 yıl sonra nerede gördüğü ve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin geleceğini nasıl gördüğünü sormamız gerek. Eğer alternatif bir planı yoksa bir Filistin devleti kurulmalı. Ama çözüm siyaset ve diyalog yoluyla olmalı. Herzog, İsrail'in aşırı sağcı hükümetindeki çoğu isme kıyasla konuşulabilecek birisi. Ancak yine de geri adım atmamalıyız."

Haberlere ilişkin resmi doğrulama beklenirken, parlamentodaki tartışma ziyaretin diplomatik, hukuki ve etik boyutlarını gündemin üst sıralarına taşıdı.