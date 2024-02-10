Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler başladı: Bakan az önce açıkladı bu ay 4 milyar TL dağıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödemelerine başladığını bildirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 4 milyar TL tutarındaki ödemenin ihtiyaç sahibi hanelerin hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler başladı: Bakan az önce açıkladı bu ay 4 milyar TL dağıtılacak
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Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplara Yatmaya Başladı

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, ihtiyaç sahibi hanelere ulaşmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplamda 4 milyar TL'lik ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde şimdiye kadar toplamda 68,3 milyar TL destek ödemesinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

destek ödemesi

ÖDEMELER HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin yanı sıra dezavantajı olmasına rağmen düzenli yardım alamayan hanelerin de gelir kriteri dikkate alınarak programa dahil edildiğini belirtti. "Bakanlık olarak, değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet sunuyoruz" diyen Bakan Göktaş, vatandaşlara arz odaklı ve erişilebilir hizmetler sunduklarını vurguladı.

HER AY DÜZENLİ DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bu ay toplamda 4 milyar TL ödeme yapacağız" şeklinde konuştu. Ödemelerin hesaplara yatmaya başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin maddi desteğe erişimi kolaylaşmış oldu

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