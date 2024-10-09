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Hessen Eyalet Başbakanı Rhein'den İran Konsolosluklarının Kapatılması Talebi

Boris Rhein, İran'ın başkonsolosluklarının kapanmasını istedi ve bölgedeki güvenliği tehdit eden tutumlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:44
Hessen Eyalet Başbakanı Rhein'den İran Konsolosluklarının Kapatılması Talebi

İran Konsolosluklarının Kapatılması İsteniyor

Almanya'da Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, Orta Doğu'da bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bir ülke olarak İran'ı hedef aldı. Rhein, bu bağlamda, İran'ın Almanya'daki başkonsolosluklarının kapatılmasını talep etti.

Füze Saldırıları ve Terör Politikası

Rhein, yazdığı mektupta, İran'ın özellikle İsrail açısından uzun süredir bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtirken, İran'ın İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarına da dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığına İstek

Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığı habere göre, Rhein, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a hitaben yazdığı mektupta, "İran'ın bir terör politikası uyguladığını ve bunun en güçlü destekçilerinden biri olduğunu" ifade etti.

Tahammül Edilemez Varlık

Hessen Eyaleti Başbakanı, İran konsolosluklarının Almanya'daki varlığını "tahammül edilemez" olarak değerlendirerek, bu temsilcilerin İran'ın siyasetini meşrulaştırmak amacıyla görevlendirildiğini savundu. Rhein, Frankfurt’taki temsilcilikten başlayarak tüm başkonsoloslukların kapatılmasını talep etti.

İran'ın Almanya'daki Temsilcileri

İran, Almanya'da Berlin'de bir büyükelçiliğin yanı sıra Hamburg, Frankfurt ve Münih'te çeşitli başkonsolosluklara sahiptir. Rhein, bu temsilciliklerin kapatılmasının gerekli olduğunu savunarak, Almanya'nın İsrail'in güvenliğine verdiği önemi de hatırlattı.

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