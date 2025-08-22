DOLAR
Heusgen'den Almanya'ya Filistin Devleti çağrısı

Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen, Alman hükümetine Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı ve İsrail politikalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:56
RND'ye yazdığı makalede İsrail politikalarını eleştirdi

Büyükelçi Christoph Heusgen, Alman hükümetine Filistin Devleti'nin tanınması çağrısında bulundu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dışişleri ve güvenlik politikaları danışmanlığını yapan Heusgen, bu görüşünü medya kuruluşu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) için kaleme aldığı yazıda paylaştı.

Heusgen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşim inşasını eleştirdi. Yazısında şunları belirtti:

"İsrail'in güvenliği, bir Alman devlet meselesidir ancak İsrail'in güvenliği, aynı zamanda ülkenin aşırı askeri güç kullanımı ve uluslararası hukukun ihlali yoluyla düşman edinmesini ve dünya çapında kendini tecrit etmesini de içerir."

Heusgen ayrıca Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin Devleti'ni reddettiğini ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetini desteklediğini vurgulayarak, "Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in bir apartheid devleti olacağı yönündeki öngörüsünün gerçekleşmesinden korkmak için sebepler var." değerlendirmesinde bulundu.

Heusgen, Almanya'nın bağımsız Filistin Devletini tanıması gerektiğini savundu. Bu adımın kısa vadede "mevcut durumu" değiştirmeyeceğini, ancak "Filistin halkıyla güçlü dayanışma sinyali" göndereceğini belirtti.

Christoph Heusgen, 2005'ten itibaren Merkel'in dış ve güvenlik politikası danışmanlığını yaptı ve 2017-2021 yıllarında Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüttü.

