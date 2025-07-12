Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Heybeliada Açıklarında Makine Arızası Sorunu

Heybeliada açıklarında meydana gelen makine arızası sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda, 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti'nden Açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Bu tür olayların önüne geçilmesi amacıyla deniz araçlarının düzenli bakım ve kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.