Heydar Aliyev Aliağa’da 22. vefat yıldönümünde anıldı

Anma programı Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı

Azerbaycan’ın kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev, ebediyete intikal edişinin 22. yıl dönümünde Aliağa’da anıldı. Anma programı, adını taşıyan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusufcan Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Şefi Necmiye Ertürk Atalar gerçekleştirdi. Ardından protokol konuşmalarıyla günün anlam ve önemi vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya konuşmasında, "Heydar Aliyev zor zamanlarda geri adım atmayan, milletine güvenen ve geleceği cesaretle inşa eden bir devlet adamıydı. Heydar Aliyev’in bıraktığı en güçlü miras bağımsız, onurlu güçlü bir Azerbaycan’dır. Bu mirasın temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz kardeşlik vardır. Bu kardeşlik sonsuzdur, ebedidir. Bu birlik ve beraberlik sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova ise öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Sevgili öğrenciler siz her gün bu okula geldiğinizde onun adıyla koşuyorsunuz. Bu isim sadece bir okul adı değil. Hem Azerbaycan’ın hem de Türk dünyasının tarihlerinde iz bırakmış büyük bir devlet adamının ismidir. Heydar Aliyev, Azerbaycan’ın en zor zamanlarında sorumluluk üstlendi. Azerbaycan’ın uluslararası arenada saygın bir konuma gelmesini sağladı. Bugün hızlı şekilde gelişen Azerbaycan onun eseridir. O Azerbaycan’ımızı parçalanmaktan, kaostan, yok olmaktan kurtardı. Dünya tarihinin en önemli liderlerinden olan Heydar Aliyev yalnızca Azerbaycan’ın kaderine değil tüm Türk Dünyası’nın geleceğine yön veren bir lider olmuştur. Aziz Heydar Aliyev’in hatırasını rahmetle ve minnetle anarken onun bizlere miras bıraktığı değerleri bugün siz sevgili öğrencilerin sahip çıkacağına inanıyorum"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de Heydar Aliyev’in ülkeyi karanlık günlerden çıkarıp modern bir yapıya kavuşturduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Heydar Aliyev’in aramızdan ayrılışının 22. yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldik. Heydar Aliyev bugünkü modern Azerbaycan’ın kurulmasına liderlik etmiştir. Yokluk ve yoksulluk içerisindeki bir ülkeyi modern hale getirmiştir. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra modern bir ülke kurdu. Aynı şekilde Heydar Aliyev de ülkesini karanlık günlerden çıkararak modern Azerbaycan’ı kurmuştur. Bizler şunu bilip şunu söylüyoruz: Tek millet iki devlet"

Protokol konuşmalarının ardından lisede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Anma programı, öğrencilerin hazırladığı "Büyük Lider: Heydar Aliyev" adlı sunum gösterimi ile sona erdi.

