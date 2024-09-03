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Hezarfen Havaalanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı

Hezarfen Havaalanı'nda bir eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Öğrenci pilot hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:56
Hezarfen Havaalanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı

Hezarfen Havaalanı'nda Kaza

İstanbul'un Hezarfen Havaalanı'nda eğitim amaçlı bir uçuş sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Pilotaj öğrencisi tarafından kullanılan TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı, iniş yaptığı esnada pistten çıktı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, uçak iniş takımları (dikme) arızalandığı için gövdesi üzerine inmeyi başardı. Bu sırada uçak pistten çıkarak kaza yaşadı.

Öğrenci Pilotun Durumu

Uçaktan çıkan öğrenci pilot, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olayın hemen ardından, havaalanı yetkilileri durumu bildirdi ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Sağlık ekipleri, uçakta bulunan öğrenci pilota ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Havaalanı ekipleri ise pistten çıkan uçakla ilgili gerekli inceleme ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Alınan bilgiye göre...

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Alınan bilgiye göre...

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.

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