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Hillary Clinton'dan Rusya'nın Seçim Propagandasına Yasal İşlem Çağrısı

Hillary Clinton, Rusya'nın seçim propagandasını yayan Amerikalılara yasal işlem yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:44
Hillary Clinton'dan Rusya'nın Seçim Propagandasına Yasal İşlem Çağrısı

Hillary Clinton'dan Yasal İşlem Çağrısı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Rusya'nın yürüttüğü propagandaya karşı Amerika'daki bazı bireylere yasal işlem yapılması gerektiğini savundu.

MSNBC Röportajında Açıklamalar

Clinton, MSNBC kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerine dikkat çekti. Bu bağlamda, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın seçim müdahalesine karşı attığı adımların önemli olduğunu, ancak henüz yapılacak çok şey olduğunu vurguladı.

Propaganda ve Yasal Önlemler

Clinton, "Seçimlere doğrudan müdahale eden ve 2016'da Donald Trump'ı destekleyen Rusları suçlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu propagandayı yayan Amerikalılara da hukuki yaptırımlar uygulamak, daha caydırıcı olacaktır," şeklinde ifade etti.

Garland'ın Açıklamaları

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 4 Eylül'de Rusya'nın RT kanalıyla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını belirtti. Garland, RT ve diğer sosyal medya platformlarının da seçimlere müdahale etmek için çeşitli yollarla etkide bulunduğunu söyledi.

Son olarak, ABD istihbaratı, 2016 yılındaki seçimlerde Rusya'nın müdahale etme çabalarını tespit etmiş, ancak Moskova bu iddiaları reddetmiştir.

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