Hınan'da Hexin Kimya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Öldü

Xinhua'nın bildirdiği kazada zehirli gaz açığa çıktı

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletine bağlı Hıbi şehrinde, Hexin Kimya Endüstrisi'ne ait fabrikada sabah saatlerinde bir gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i yaşamını yitirdi, 3 işçi hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asit'in yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor.

Tesis çalışanlarının tamamı tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar yaşanıyor.