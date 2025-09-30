Hınan'da Hexin Kimya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Öldü

Hıbi'deki Hexin Kimya fabrikasında gaz sızıntısı sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi hastaneye sevk edildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:18
Hınan'da Hexin Kimya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Öldü

Hınan'da Hexin Kimya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Öldü

Xinhua'nın bildirdiği kazada zehirli gaz açığa çıktı

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletine bağlı Hıbi şehrinde, Hexin Kimya Endüstrisi'ne ait fabrikada sabah saatlerinde bir gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i yaşamını yitirdi, 3 işçi hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asit'in yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor.

Tesis çalışanlarının tamamı tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
2
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor