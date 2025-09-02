Hindistan: ABD ile Tarife Gerilimine Rağmen Ticaret Görüşmeleri Sürüyor

Hindistan ve ABD ticaret görüşmeleri sürüyor

Bakan Goyal'dan devam eden görüşmeler açıklaması

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, tarifeler nedeniyle gerilim yaşanan ABD ile ticaret görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Haberi Hindustan Times bildirdi. Goyal, katıldığı bir programda ABD-Hindistan arasındaki tarife gerilimine ilişkin konuştu ve tarifelerdeki artışa rağmen ikili ticaret anlaşması için ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Hindistan ile çok az ticaret yapmasına rağmen ülkenin kendileriyle çok büyük miktarda iş yaptığını belirterek, "Şimdi tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın temmuz sonunda Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.