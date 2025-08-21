DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

Hindistan Agni-5 Orta Menzilli Füzesini Başarıyla Test Etti

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen Agni-5 orta menzilli balistik füzesini Odisha'daki test sahasında başarıyla denedi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:43
Hindistan Agni-5 Orta Menzilli Füzesini Başarıyla Test Etti

Hindistan Agni-5 Orta Menzilli Füzesini Başarıyla Test Etti

Odisha'daki test sahasından gerçekleştirildi

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli Agni-5 balistik füzesinin testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, test atışının ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, orta menzilli Agni-5 denemesinin tüm operasyonel ve teknik parametreleri doğruladığı vurgulandı.

Yetkililer, Agni-5 operasyonel hale gelmesi durumunda füzenin Çin’in iç bölgelerine kadar ulaşabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme
5
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
6
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL