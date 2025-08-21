Hindistan Agni-5 Orta Menzilli Füzesini Başarıyla Test Etti
Odisha'daki test sahasından gerçekleştirildi
Hindistan, nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip orta menzilli Agni-5 balistik füzesinin testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, test atışının ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, orta menzilli Agni-5 denemesinin tüm operasyonel ve teknik parametreleri doğruladığı vurgulandı.
Yetkililer, Agni-5 operasyonel hale gelmesi durumunda füzenin Çin’in iç bölgelerine kadar ulaşabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.