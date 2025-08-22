Hindistan Anayasa Mahkemesi: Kısırlaştırılan Sahipsiz Köpekler Serbest Bırakılacak

Karar ülke çapında tek tip politika hedefliyor

Hindistan Anayasa Mahkemesi, sahipsiz köpeklerin toplatılması ve barınaklara alınmasına ilişkin 11 Ağustos tarihli kararını revize etti. Mahkeme yeni kararla, kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen köpeklerin yeniden serbest bırakılmasına hükmetti.

The Times of India'nın haberine göre, kararın revize edilmesinde Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki köpek saldırıları ve kuduz vakalarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

Mahkeme, bölgedeki uygulamanın kapsamını genişleterek ülke çapında tek tip bir ulusal politika geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Buna göre toplatılan sahipsiz köpekler, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlandıktan sonra alındıkları bölgelere bırakılacak.

Kuduz virüsü taşıyan ya da saldırgan davranışlar sergileyen köpekler ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak.

Ayrıca mahkeme, sahipsiz köpeklerin kamuya açık alanlarda beslenmesinin yasaklanmasına ve köpekler için özel beslenme alanları oluşturulmasına karar verdi.

Hatırlatmak gerekirse, Anayasa Mahkemesi 11 Ağustos'ta Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesini talep etmişti; yeni karar bu yaklaşımı revize etmiş oldu.