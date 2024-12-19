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Hindistan'da Donanma Teknesi ile Feribot Çarpıştı: 13 Ölü

Mumbai açıklarında donanma teknesi ve feribot çarpıştı; 13 kişi hayatını kaybetti, kurtarılanlar arasında kadın ve çocuklar var.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:40
Hindistan'da Donanma Teknesi ile Feribot Çarpıştı: 13 Ölü

Hindistan’ın Mumbai şehri açıklarında, donanmaya ait bir sürat teknesinin yolcu taşıyan bir feribotla çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Mumbai açıklarında gerçekleştirilen test sürüşü sırasında meydana geldi. Tekne, kaptanın kontrolü kaybetmesi sonucu feribota çarptı.

Hindistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çarpışma sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilirken, geri kalan yolcuların kurtarıldığı da ifade edildi. Mumbai polisi, ölenler arasında kadınlar ve çocuklar bulunduğunu bildirdi.

Olay yerine ilk gidenlerden biri olan teknenin kaptanı Arif Bamane, basına yaptığı açıklamada, "Olay yerine ulaştığımızda durum trajik ve tamamen kaotikti. İnsanlar yardım için çığlık atıyor, bazıları da ağlıyordu." dedi. Bamane, hemen insanların kurtarılmasına odaklandıklarını belirtti.

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