Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: Cammu Keşmir'de Sel ve Heyelanlarda 10 Ölü

Hindistan'da şiddetli yağışlar can aldı: Cammu Keşmir'de 10 ölü

Sel, heyelan ve altyapı hasarı bölgeyi vurdu

Hindustan Times'ın haberine göre Cammu Keşmir bölgesinde üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar, kapsamlı sel ve heyelanlara yol açtı.

Yetkililer, bu afetler sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bölgedeki çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, yetkililer dört köprünün yıkıldığını aktardı.

Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, afetlere ilişkin açıklamasında gerekli önlemlerin alınması için yetkililere talimat verdi. Abdullah, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gelişmeleri bizzat takip etmek üzere bölgeye gideceğini duyurdu.

Press Trust of India (PTI) ajansının aktardığına göre, birçok bölgede fiber optik kabloların şiddetli hava koşullarından zarar görmesi sonucu telefon ve internet hizmetlerinde aksama yaşanıyor.

Uzmanlar ve yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, etkilenen altyapının onarımı ve tahliye işlemleri için acil koordinasyon çağrısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve can kayıplarına neden oluyor. Reuters ve bölge haber ajanslarının aktardığı verilere göre, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.