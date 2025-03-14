Hindistan'da Teravih Sırasında Camiyi Hedef Alan Saldırı: Hindu Milliyetçisi Grubun Eylemi Tepki Çekti

Hindistan'ın Rajapur kentinde teravih namazı sırasında bir camiye yapılan saldırı, dikkatleri üzerine çekti. Olayla ilgili açıklamalar tartışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:46
Hindistan'da Teravih Sırasında Camiyi Hedef Alan Saldırı: Hindu Milliyetçisi Grubun Eylemi Tepki Çekti

Hindistan'da Camiyi Hedef Alan Teravih Saldırısı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Rajapur kentinde, Hindu milliyetçisi bir grup, teravih namazı sırasında bir camiye saldırdı. 12 Mart'ta meydana gelen bu olay, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle dikkat çekti.

Saldırının Detayları ve Tepkiler

Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde, Hindu milliyetçileri tarafından caminin kapısının kırıldığı gözlemleniyor. Dini sloganlar atan grup, teravih namazını kılan cemaat arasında paniğe sebep oldu.

Olay ardından The Hindu gazetesinin aktardığına göre, Rajapur polisi, saldırı ve zorla camiye girme iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Polisin açıklamasına göre grup, yalnızca cami önünde sloganlar atmış bulunuyor. Ancak saldırı sonrası bir soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Açıklamalar ve İfadeler

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) lideri Esadüddin Owaisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis eşliğinde camiye saldırılması utanç vericidir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Avukat Owais Pechkar, saldırıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak, saldırganların derhal cezalandırılmasını talep etti.

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