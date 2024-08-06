Hindistan'da Uluslararası Hava Tatbikatı Başladı

Hindistan'da Hava Tatbikatı Heyecanı

Hindistan, yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Tarang Shakti" hava tatbikatının ilk aşamasına ev sahipliği yapmaktadır.

Tatbikatın Detayları

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalara göre, 14 Ağustos'a kadar Tamil Nadu eyaletinde gerçekleştirilen tatbikat, uluslararası işbirliğini pekiştirmeyi ve ortak güvenlik yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcı Ülkeler

Tatbikata Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra, çok sayıda askeri personel ve savaş uçağı katılım gösteriyor. Bazı ülkeler ise gözlemci statüsünde yer alıyor.

İkinci Aşama Hakkında Bilgiler

Tatbikatın ikinci aşaması ise 29 Ağustos tarihinde राजस्थान eyaletinde başlayacak. Bu aşamanın da uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.