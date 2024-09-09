Hindistan'da YouTube ile Ameliyat Yapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Ciddi Bir Sağlık Skandalı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, izlediği YouTube videolarından faydalanarak safra kesesi ameliyatı gerçekleştiren bir doktorun 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Ailenin Açıklamaları

NDTV'nin aktardığına göre, hastaneye karın ağrısı ve istifra semptomlarıyla kaldırılan çocuk, burada bir doktorun yönlendirmesiyle ameliyat edildi. Ancak, ameliyat sırasında çocuğun kalbi durdu ve daha sonra başka bir hastane ulaşırken hayatını kaybetti. Aile: 'Sahte Doktor' Sorumlu

Çocuğun ailesi, evlatlarının ölümünde "sahte doktorun" büyük sorumluluk taşıdığını belirterek, olaydan sonra doktorun hastaneyi terk ettiğini öne sürdü. Aile, bu trajik olayın bir an önce adaletle sonuçlanmasını talep ediyor.

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

Olayla ilgili yetkililerce başlatılan soruşturma henüz devam etmekte ve detayların aydınlatılması beklenmektedir.