Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan Çarpıcı Açıklamalar
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kazan'da yapılan BRICS Liderler Zirvesi'nde önemli ifadelere yer verdi. Jaishankar, küresel kurumların ve mekanizmaların acil reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Sağlık, Gıda ve Enerji Güvenliği Üzerine Kaygılar
Jaishankar, dünya genelinde artan sağlık, gıda ve enerji güvenliği sorunlarına dikkat çekerek, daha eşit ve adil bir dünya için bağımsız platformların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Küreselleşmenin sağladığı avantajlardan yararlanmak için üretim ve tüketim kanallarının çeşitlenmesine vurgu yaptı.
Kovid-19'un Etkileri ve Tedarik Zincirleri
Kovid-19 salgını sırasında temel ihtiyaçlar için esnek ve kısa tedarik zincirlerine olan ihtiyacın daha da belirgin hale geldiğini belirten Jaishankar, bu kapsamda daha fazla üretim merkezi kurulması gerektiğini savundu.
Küresel Kurumların Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekiyor
Jaishankar ayrıca, "işleyişi Birleşmiş Milletler'in yanında oldukça geçmişte kalmış çok taraflı kalkınma bankalarının da gözden geçirilmesi gerektiği" fikrini de öne sürdü.
Orta Doğu'daki Tırmanış ve Diplomasi Vurgusu
Jaishankar, Orta Doğu'daki tırmanışın insanı ve maddi sonuçlarının ciddi olacağına dikkat çekti. Her türlü yaklaşımın adil ve kalıcı olması gerektiğini, iki devletli bir çözüm sürecine yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Uluslararası Hukukun Önemi
Küresel sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemini vurgulayan Jaishankar, "Yapılan anlaşmalara titizlikle riayet edilmelidir. Uluslararası hukuka istisnasız uyulmalı ve terörizme sıfır tolerans gösterilmelidir." şeklinde konuştu.