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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu

Jaishankar, BRICS Zirvesi'nde küresel kurumların reform ihtiyacını vurguladı ve BMGK'nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:54
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kazan'da yapılan BRICS Liderler Zirvesi'nde önemli ifadelere yer verdi. Jaishankar, küresel kurumların ve mekanizmaların acil reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlık, Gıda ve Enerji Güvenliği Üzerine Kaygılar

Jaishankar, dünya genelinde artan sağlık, gıda ve enerji güvenliği sorunlarına dikkat çekerek, daha eşit ve adil bir dünya için bağımsız platformların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Küreselleşmenin sağladığı avantajlardan yararlanmak için üretim ve tüketim kanallarının çeşitlenmesine vurgu yaptı.

Kovid-19'un Etkileri ve Tedarik Zincirleri

Kovid-19 salgını sırasında temel ihtiyaçlar için esnek ve kısa tedarik zincirlerine olan ihtiyacın daha da belirgin hale geldiğini belirten Jaishankar, bu kapsamda daha fazla üretim merkezi kurulması gerektiğini savundu.

Küresel Kurumların Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Jaishankar ayrıca, "işleyişi Birleşmiş Milletler'in yanında oldukça geçmişte kalmış çok taraflı kalkınma bankalarının da gözden geçirilmesi gerektiği" fikrini de öne sürdü.

Orta Doğu'daki Tırmanış ve Diplomasi Vurgusu

Jaishankar, Orta Doğu'daki tırmanışın insanı ve maddi sonuçlarının ciddi olacağına dikkat çekti. Her türlü yaklaşımın adil ve kalıcı olması gerektiğini, iki devletli bir çözüm sürecine yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Küresel sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemini vurgulayan Jaishankar, "Yapılan anlaşmalara titizlikle riayet edilmelidir. Uluslararası hukuka istisnasız uyulmalı ve terörizme sıfır tolerans gösterilmelidir." şeklinde konuştu.

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