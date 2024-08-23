Hindistan Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Başbakan Modi'nin Rusya ziyaretinde Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği kucaklaşmayı savundu. Jaishankar, 'Bu, kültürümüzün bir parçasıdır.' ifadesini kullandı.

Medya Toplantısında Tartışılan Konular

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Jaishankar, basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Modi’nin Moskova ziyaretindeki sarılmasına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Jaishankar, "Hindistan'da insanlar karşılaştıklarında birbirlerine sarılırlar. Bu bazı kültürler için alışıldık bir durum olmayabilir, fakat bizler için geleneksel bir pratiğin parçasıdır." dedi.

Modi'nin Uluslararası Temasları

Bakan Jaishankar, Modi’nin liderlerle bir araya geldiğinde her zaman samimi bir şekilde onları selamladığını belirtti. Bu durum, Modi’nin Ukrayna'ya yaptığı son ziyarette de devam etti; burada Zelenskiy ile tekrar kucaklaştı.

Putin, 8-9 Temmuz tarihlerinde Moskova'yı ziyaret eden Modi'yi de aynı samimiyetle karşılamıştı. Zelenskiy, bu durum için yaptığı yorumlarda, X sosyal medya platformunda sarılmayı 'hayal kırıklığı' olarak tanımlamıştı.