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Hindistan-Frankfurt Uçuşunda Asılsız Bomba İhbarı

Erzurum'da zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı. Vali Çiftçi, tüm arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:29
Hindistan-Frankfurt Uçuşunda Asılsız Bomba İhbarı

Hindistan'dan Almanya'ya Giden Uçakta Bomba İhbarı

Hindistan'ın Mumbai şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmekte olan Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Erzurum'a zorunlu iniş yaptı. Uçakta bomba ihbarı olduğu bildirildi ancak yapılan çalışmalar neticesinde bu ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Erzurum Valisi Açıklamalarda Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, havalimanında düzenlediği basın toplantısında, uçağın saat 16.30’da Erzurum Havalimanı’na iniş yaptığını ifade etti. Vali Çiftçi, "Uçağın bagaj kısmından başlayarak tüm yolcuların bagajlarına detaylı bir arama yapıldı. X-ray cihazları ve arama köpekleri kullanılarak incelemeler sonlandırıldı," dedi.

Arama Çalışmalarının Sonuçları

Vali Çiftçi, saat 23.30 itibarıyla tüm arama tarama çalışmalarının sona erdiğini ve ihbarın asılsız olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılarak uçuşlar normale döndü," şeklinde konuştu.

Yolcuların ve Mürettebatın Durumu

Uçuş sırasında yolcular ve mürettebatın tahliye edildiğini aktaran Çiftçi, "Yolcular havaalanının dış hatlar terminalinde dinleniyor ve tüm ihtiyaçları karşılanmış durumda," ifadesini kullandı. Ayrıca, başka bir uçakla yolcuların Frankfurt'a gidecekleri bilgisini verdi. Yeni uçağın yarın saat 07.25 gibi Mumbai'den geleceği duyuruldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden, kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

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