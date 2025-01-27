Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı

Hindistan, 76. Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da düzenlediği bir resepsiyonla coşkuyla kutladı. Resepsiyon, Hindistan Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Güçlü Tarihi Bağlar Vurgulandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama amacında burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye ve Hindistan'ın güçlü tarihi bağları olduğuna dikkat çekti.

Ekinci, iki ülke halkının yıllar süren teması sonucunda benzer kelimelerin ortaya çıktığını ifade ederek, Türkiye'nin zor zamanlarında Hindistan'ın yanındaki desteğine de vurgu yaptı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yardım, bu bağlamda anıldı.

Uluslararası İşbirliği İmkanları

Ekinci, iki ülkenin, barışı ve refahı teşvik etmek amacıyla uluslararası alanda iyi bir konumda bulunduğunu belirtti ve ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını dile getirdi. Altyapı, turizm, sivil havacılık, uzay araştırmaları ve sağlıktan oluşan birçok alanda işbirliği yapılmasının potansiyeline değindi.

10 Milyar Dolar Hedefi

Büyükelçi Pardeshi, bağımsızlığın kazanılmasının ardından Cumhuriyet’in kabulünü anarak, Hindistan'ın bugün, dünyanın en büyük, en dinamik ve başarılı demokrasisi olduğunu ifade etti. Ülkesinin gücünü ve toplum üyelerinin çeşitliliğini vurgulayarak, uluslararası toplumda güvenilir bir ortak olmayı hedeflediklerini aktardı.

Pardeshi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünün artmakta olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içerisinde geliştiğini söyledi. İkili ticaret hacminin son yıllarda büyüdüğünün altını çizen Pardeshi, bu hacmin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi. Programın açılış konuşmasını, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi yaptı.

Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi. Programın açılış konuşmasını, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi yaptı.