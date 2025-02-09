Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Başbakan Singh İstifa Etti

Hindistan'da Siyasi Sarsıntı: Başbakan Singh İstifa Etti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Başbakan Nongthombam Biren Singh, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle istifa etti.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla, Singh'in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Singh, istifa mektubunda, Manipur halkına hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

Bu gelişmenin yanı sıra, ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Singh'in istifa için "geç kaldığını" belirterek, "Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 21 ay boyunca Manipur'da yangın çıkardığını ve farklı topluluklardan insanları kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bıraktığını" ifade etti.

31 Aralık 2022'de Manipur'da, yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle halktan özür dileyen Singh, 3 Mayıs 2023 itibarıyla başlamış olan gösterilerin, Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle diğer bazı etnik gruplarla çatışmalara yol açtığını hatırlattı.

Manipur'daki bu şiddet olayları sonucunda 250'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi de yerinden edildi.