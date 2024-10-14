Hindistan- Kanada İlişkilerinde Gerginlik: Sınır Dışı ve İthamlara Yanıt

Hindistan ve Kanada Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Hindistan, Kanada'nın Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine dair yürüttüğü soruşturmada Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak tanımlamasının hemen ardından, bu iddiaları "akıl almaz" olarak nitelendirip şiddetle reddetti.

Hindistan'dan Açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Nijjar cinayetini araştırma sürecinde ortaya koyduğu iddialara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu konu üzerinden "siyasi gündem oluşturma" çabaları eleştirildi. Hükümet, Eylül 2023’te Trudeau’nun yaptığı ilk açıklamalardan bu yana, Hindistan'a ait somut kanıtların paylaşılmadığını vurguladı.

Diplomatik İlişkilerde Geri Adım

Hindistan, Nijjar cinayetine dair ilerleyen süreçte, Kanada'daki diplomatlarını koruma amacıyla "hedef alınmalarının kabul edilemez" olduğunu belirterek diplomatların geri çekileceğini açıkladı. Bu karar, Kanada hükümetinin Hint diplomatların güvenliğini koruma konusundaki kararlılığına duyulan güvenin kalmaması üzerine alındı.

Diplomatik Kriz Yaygınlaşıyor

İki ülke, karşılıklı olarak 6'şar diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi. Kanada’nın Hint diplomatlarının "şiddet içeren suç faaliyetlerinde" yer aldığına dair kanıtlarla bu adımı attığı belirtildi. Hindistan ise, karşılıklı olarak 6 Kanadalı diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Nijjar'ın Ölümü ve Sonrası

KLF adı altında ayrılıkçı bir örgütün yöneticisi olan Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü. Trudeau’nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hint hükümetinin olduğu yönündeki suçlamaları, iki ülke arasındaki ilişkileri gergin hale getirdi. Ayrıca, Hindistan vize başvuruları için hizmetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Kanada'dan Ek Önlemler

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çektiğini ve konsolosluk hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu süreç, her iki ülke arasında karşılıklı güveni zayıflatarak uluslararası diplomatik ilişkilerin seyrinde önemli bir dönüm noktası olabilir.