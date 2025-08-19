Hindistan ve Çin 5 Yıl Sonra Sınır Ticareti ve Direkt Uçuşları Yeniden Açıyor

Hindistan ve Çin 5 yıl sonra sınır ticaretini ve direkt uçuşları yeniden başlatıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Hindistan ziyaretinde alınan karar doğrultusunda, iki ülke 5 yıl aradan sonra karşılıklı sınır ticareti ve direkt uçuşları yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

Görüşmelerde uzlaşı ve çalışma grubu

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Vang Yi ile Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında yapılan görüşmede iki taraf, istikrarlı, işbirlikçi ve ileriye dönük ilişki kurma konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri toplantısının "olumlu ve yapıcı bir ruhla" yürütüldüğü, samimi ve derinlemesine görüş alışverişi yapıldığı ve bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Vize kolaylıkları, üç sınır noktası ve ticaret akışı

Taraflar, Çin anakarası ile Hindistan arasında 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin mutabakata varırken, turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde de kolaylık sağlanması üzerinde anlaştı.

Ayrıca iki bakan, 5 yıl aranın ardından belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılması ve Çin-Hindistan arasında ticaret ile yatırım akışının canlandırılması konusunda uzlaştı.

Arka plan: Sınır hattı ve önceki anlaşmalar

Himalaya Sıradağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına yol açıyor. 2020'de çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümüne yönelik yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ardından şubatta iki ülke arasında direkt uçuşların 5 yıl aradan sonra yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Vang Yi'nin ziyareti süresince sağlanan ilerlemenin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini işaret ediyor.