Hindistan ve İsrail, Yeni Delhi'de İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelerek taraflar arasında ikili yatırım anlaşması imzaladı.

Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki bakanın buluştuğunu ve görüşmenin ardından anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği ve tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.