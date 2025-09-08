Hindistan ve İsrail, Yeni Delhi'de İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Nirmala Sitharaman ile Bezalel Smotrich, Yeni Delhi'de ikili yatırım anlaşması imzalayarak ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:16
Hindistan ve İsrail, Yeni Delhi'de İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Hindistan ve İsrail, Yeni Delhi'de İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelerek taraflar arasında ikili yatırım anlaşması imzaladı.

Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki bakanın buluştuğunu ve görüşmenin ardından anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği ve tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
2
Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı
3
Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri
4
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
5
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir