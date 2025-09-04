DOLAR
Hindistan ve Singapur kapsamlı stratejik ortaklığa yükseldi

Modi ve Wong, diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde işbirliğini 5 anlaşmayla genişleterek kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:44
Hindistan ve Singapur kapsamlı stratejik ortaklığa yükseldi

Hindistan ve Singapur kapsamlı stratejik ortaklığa yükseldi

Modi ile Wong, 60. yıl dönümünde ilişkileri yeni seviyeye taşıdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Singapur Başbakanı Lawrence Wong iki ülke ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Wong, Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi ve görüşmelerde taraflar ilişkileri derinleştirme iradesini teyit etti.

Görüşmelerde ticaret, uzay, finans ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojik ve ekonomik alanlarda işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Taraflar ayrıca ilişkileri genişleten 5 anlaşma imzaladı; askeri işbirliğinin sürdürülmesi ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi yönünde mutabakata vardı.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutlayan Hindistan ve Singapur, bu dönüm noktasını iki ülke bağlarını stratejik düzeye çıkarma adımıyla taçlandırdı.

