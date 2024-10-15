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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Milanovic, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası hukukun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:40
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarına Tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan Sert Açıklama

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik saldırılarını kısaca kınadı.

Sosyal Medya Üzerinden İfade Etti

Milanovic, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgede barış ile güvenliği garanti eden UNIFIL'e yönelik saldırılarını kesin bir dille kınıyorum. Bu tür saldırıların hiçbir meşru gerekçesi olamaz," şeklinde ifadeler kullandı.

UNIFIL'in Rolü ve Hırvat Askeri

Milanovic, BM kurumlarının asla yalnızca bir hedef haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı, bunun yanı sıra İsrail'in UNIFIL'in bölgedeki olumlu katkılarına manevi engeller çıkardığını belirtti. Hırvatistan'dan bir askerin UNIFIL bünyesinde görev yaptığını ve görev süresinin sona ermesi nedeniyle geri dönüş hazırlıkları yapıldığını da sözlerine ekledi.

Olayların Ardından Gelen Gelişmeler

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine gerçekleştirdiği saldırıda iki barış gücü askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuna duyurmuştu. İlerleyen günlerde, 13 Ekim'de, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarının tanklarla tahrip edilmesine neden oldu.

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