Hırvatistan'da Ara Güler'in Büyüleyici Fotoğrafları Sergilendi

Hırvatistan'da Ara Güler'in Etkileyici Fotoğrafları Sergilendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, "İstanbul'un Gözü" olarak bilinen ünlü foto muhabiri Ara Güler'in günlük yaşamda insan hallerini yansıtan 19 fotoğrafına ev sahipliği yapıyor. Sergi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Ara Güler Müzesi ve Doğuş Grubu işbirliğiyle Kranjcar Galerisi'nde açıldı.

Sergi Açılışına Yoğun İlgi

Serginin açılışında, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic ve çok sayıda büyükelçi ve yerel yetkili katılım gösterdi.

Önemli Vurgular

Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada Güler'in kendisini her zaman bir foto muhabiri olarak gördüğünü ancak fotoğraflarında sanatsal gücün açıkça ortaya çıktığını belirtti. Aynı zamanda, Ara Güler Müzesi'nin Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye, Güler'in fotoğraflarının Zagreb'de sergilenmesinin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Sanatçının Mirası

Sergideki fotoğrafların Ara Güler'in mirasının sadece küçük bir kısmını yansıttığını, eserlerin sanatçının imzasını ve Türkiye'nin zengin kültürel ortamını belgeler niteliğinde olduğunu aktaran Özüye, bu serginin önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Belgesel Gösterimi de Var

15 Şubat'a kadar açık kalacak sergide, Ara Güler'in hayatı ve çalışmaları hakkında bir belgesel gösterimi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu sergi, foto muhabirliğinin ve sanatın gücünü gözler önüne seriyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İstanbul'un Gözü" olarak da anılan Ara Güler'in günlük yaşamda insan hallerini gösterdiği 19 fotoğrafından oluşan sergi açıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İstanbul'un Gözü" olarak da anılan Ara Güler'in günlük yaşamda insan hallerini gösterdiği 19 fotoğrafından oluşan sergi açıldı.