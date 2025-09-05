DOLAR
Hırvatistan'da 'Ayasofya Fotoğrafları' Sergisi Sisak'ta Açıldı

Sisak'taki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın 30 fotoğraflık 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisi ziyaretçileri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:03
Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserlerinden oluşan 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hırvatistan İslam Birliği iş birliğiyle düzenlenen sergide, Keribar ve Özçay'ın objektifinden Ayasofya'nın tarihî ve estetik değerini yansıtan kareler yer aldı.

Sergide neler yer alıyor?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dış ve iç mekanlarından detayların yer aldığı 30 fotoğraf, sergiye katılanların beğenisini kazandı.

Açılış ve katılımcılar

Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz, açılışta Ayasofya'nın insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayarak, sanat yoluyla yapının büyüklüğüne ve manevi değerine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic ile yerel yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

