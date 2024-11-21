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Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 29 Aralık'ta Gerçekleşecek

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 29 Aralık'ta yapılacak, resmi adaylık başvuruları ise 29 Kasım'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:19
Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 29 Aralık'ta Gerçekleşecek

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belirlendi

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 29 Aralık'ta gerçekleştirileceği resmi olarak açıklandı. Hükümet oturumunun ardından basın mensuplarına bilgi veren Adalet, İdare ve Dijital Dönüşüm Bakanı Damir Habijan, belirtilen tarihin kesin olduğunu duyurdu.

Adaylık Süreci Başlıyor

Habijan, cumhurbaşkanlığı için resmi adaylık başvurularının 29 Kasım tarihinde başlayacağını belirtti. Adaylık için gerekli olan 10 bin imzanın 12 gün içinde Devlet Seçim Komisyonu (DIP)’na teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen bakan, eğer ilk turda hiçbir aday %50'den fazla oy alamazsa, ikinci turun 12 Ocak 2025'te yapılacağını ifade etti.

Potansiyel Adaylar Kimler?

Ülkede cumhurbaşkanlığı için mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic dahil olmak üzere toplamda 12 potansiyel aday bulunduğu bildirildi. Hırvatistan, en son cumhurbaşkanlığı seçimini 2019 yılında gerçekleştirmişti.

Yeni seçim döneminin Hırvatistan'daki siyasi iklimi üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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