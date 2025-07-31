Hırvatistan'da Fırtına Harekatı'nın 30. Yıldönümünde Büyüleyici Geçit Töreni

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te, ordunun Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkileyici bir askeri geçit töreni yapıldı.

Bu önemli tarih, bağımsızlık yolunda bir dönüm noktası olarak kabul edilen, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı gerçekleştirilen Fırtına Harekatı'nın yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi. Törende, Hırvatistan'ın kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli binlerce asker yer aldı.

Geçit töreninde, Hırvatistan ordusu askeri kabiliyetlerini sergilemek için Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Leopard tankları ve Rafale savaş uçakları gibi donanımları da gösterdi. 500'den fazla muharebe aracının katıldığı etkinlikte, Hırvatistan Kara Kuvvetlerinden 3 bin 400 asker, Zagreb’in sokaklarında yürüdü. Aynı zamanda hava ve deniz gösterileri de düzenlendi.

Törende binlerce kişi toplandı ve etkinlik televizyonlardan canlı yayınla aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ı her zaman önemsediğini ve önemsemeye devam edeceğini ifade ederken, Başbakan Andrej Plenkovic ise geçit töreninin Hırvatistan'ın gücünü simgelediğini vurgulayarak, savunma alanında yapılan yatırımların artacağını söyledi.

Diğer yandan, Fırtına Harekatı'nın yıl dönümünü yas olarak anan Sırbistan, vatandaşlarına 1-10 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'a seyahat konusunda uyarılarda bulundu.

Fırtına Harekatı Hakkında Bilgi

Hırvatistan, 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra, eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kesiminde Sırp Cumhuriyeti Krajina adında otonom bir bölge kurdular. Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, 1000'den fazla Sırp’ın ölümüne neden olmuştur.

Buna ek olarak, Fırtına Harekatı kapsamında Hırvat ordusu mensubu 196 kişi hayatını kaybederken, en az 1110 kişi de yaralanmıştır. Hırvatistan bu operasyonu "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlarken, Sırplar bu tarihi "yas günü" olarak anmaktadır.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te, ordunun Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Bağımsızlık yolunda önemli bir tarih olarak nitelenen, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı yapılan Fırtına Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümünde, Zagreb'te ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden binlerce askerin katılımıyla askeri geçit yapıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te, ordunun Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Bağımsızlık yolunda önemli bir tarih olarak nitelenen, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı yapılan Fırtına Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümünde, Zagreb'te ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden binlerce askerin katılımıyla askeri geçit yapıldı.