Hırvatistan'da Kaçırılan Türk Vatandaşının Durumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili önemli bir bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Çolak'ın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüş sürecinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezi, sosyal medyada gündeme gelen Çolak'ın kaçırılması ile ilgili gelişmeleri aktardı. Yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Resmi Temaslar Başlatıldı

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair bilgilerin ardından hemen Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla irtibat kurarak gerekli adımları atmışlardır. Bu kapsamda, Türk vatandaşının güvenli bir şekilde ülkesine dönmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.