Hırvatistan Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Gordan Grlic Radman: Plan Gazze'de kalıcı barış için fırsat sunuyor

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını desteklediklerini açıkladı.

Grlic Radman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Plan, Gazze'de kalıcı barış için bir fırsat sunuyor, aynı zamanda çatışmaların sona ermesi için bir yol sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, İsrail'in planı kabul ettiğini aktararak, "Hamas'ın da bunu gecikmeden kabul etmesi gerekiyor. Gazze halkı barışı hak ediyor ve Hamas artık bunu gerçekleştirebilir." dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.