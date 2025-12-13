Hisarcık'ta 6 Kişilik Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Valide Sultan Kız Yurdu önünde duygusal uğurlama

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir şirket organizasyonu kapsamında umreye gidecek olan 6 kişilik kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde düzenlenen uğurlama töreninde yapılan sohbet ve duanın ardından, getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı programın ardından, 6 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara doğru yol aldı.

