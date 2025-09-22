Hisarcıklıoğlu: TOBB Türkiye 100 ile Girişimci Rol Modellerini Artırıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye 100 Ödül Töreninde yaptığı değerlendirmede, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirtti. Tören, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi ve 2021-2023 döneminde başvuranlar arasından en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirket açıklandı.

Öne çıkan veriler

Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu açıkladı. Bu şirketlerin çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ortalama yüzde 718 artırdıklarını, her birinin ortalama 127 kişiye istihdam sağladığını ve toplam istihdamlarını yüzde 88 oranında artırdıklarını vurguladı.

Listede yer alan şirketlerin yüzde 67’si ihracat gerçekleştiriyor ve toplamda 67 ülkeye ihracat yapıyorlar. Programın katılımcılarından ilk 100’e giremeyenlerin bile bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.

Finansman, teknoloji ve insan kaynağı