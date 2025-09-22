Hisarcıklıoğlu: TOBB Türkiye 100 ile Girişimci Rol Modellerini Artırıyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye 100 Ödül Töreninde yaptığı değerlendirmede, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirtti. Tören, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi ve 2021-2023 döneminde başvuranlar arasından en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirket açıklandı.
Öne çıkan veriler
Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu açıkladı. Bu şirketlerin çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ortalama yüzde 718 artırdıklarını, her birinin ortalama 127 kişiye istihdam sağladığını ve toplam istihdamlarını yüzde 88 oranında artırdıklarını vurguladı.
Listede yer alan şirketlerin yüzde 67’si ihracat gerçekleştiriyor ve toplamda 67 ülkeye ihracat yapıyorlar. Programın katılımcılarından ilk 100’e giremeyenlerin bile bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.
Finansman, teknoloji ve insan kaynağı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu ve yüzde 91'inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptığını belirtti. Ayrıca şirketlerin yüzde 84 TOBB Başkanı, şirketlerden 59'unun bakanlıkların ve kamunun sağladığı desteklerden faydalandığını aktarırken, şirketlerin üçte ikisinin büyümeyi sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi ve reel sektörün, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Listede 25 şehirden şirket bulunduğunu, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin Anadolu'dan geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şirketlerin bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör'ü temsil ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu ifade ederek: “Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun” dedi. Kamu-özel sektör iş birliğiyle destek programlarının somut sonuçlar verdiğini belirtti ve karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. TOBB'un yayımladığı verilere göre, 2021-2023 döneminde ciro artışında ilk sırayı alan Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ yüzde 19 bin 153 artışla birinci oldu. Kahramanmaraş merkezli Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 18 bin 93 ile ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 artışla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca en hızlı büyüyen 10 şirketin 8'inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. Tören sonunda Türkiye 100 şirketlerine ilişkin analizler içeren kitapçık dağıtıldı ve listelere TOBB'un internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.
Coğrafya ve sektör dağılımı
Girişimcilik mesajı ve kapanış
Cirosunu en fazla artıran ilk 3 şirket
