Hisarcıklıoğlu: TOBB Türkiye 100 ile Girişimci Rol Modellerini Artırıyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 ile girişimcilik ve finansmana erişim vurgusu yaptı; listede 2021-2023’te en hızlı büyüyen 100 şirket yer aldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:14
Hisarcıklıoğlu: TOBB Türkiye 100 ile Girişimci Rol Modellerini Artırıyoruz

Hisarcıklıoğlu: TOBB Türkiye 100 ile Girişimci Rol Modellerini Artırıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye 100 Ödül Töreninde yaptığı değerlendirmede, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirtti. Tören, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi ve 2021-2023 döneminde başvuranlar arasından en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirket açıklandı.

Öne çıkan veriler

Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu açıkladı. Bu şirketlerin çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ortalama yüzde 718 artırdıklarını, her birinin ortalama 127 kişiye istihdam sağladığını ve toplam istihdamlarını yüzde 88 oranında artırdıklarını vurguladı.

Listede yer alan şirketlerin yüzde 67’si ihracat gerçekleştiriyor ve toplamda 67 ülkeye ihracat yapıyorlar. Programın katılımcılarından ilk 100’e giremeyenlerin bile bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.

Finansman, teknoloji ve insan kaynağı

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu ve yüzde 91'inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptığını belirtti. Ayrıca şirketlerin yüzde 84

TOBB Başkanı, şirketlerden 59'unun bakanlıkların ve kamunun sağladığı desteklerden faydalandığını aktarırken, şirketlerin üçte ikisinin büyümeyi sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi ve reel sektörün, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Coğrafya ve sektör dağılımı

Listede 25 şehirden şirket bulunduğunu, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin Anadolu'dan geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şirketlerin bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör'ü temsil ettiğini söyledi.

Girişimcilik mesajı ve kapanış

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu ifade ederek: “Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun” dedi. Kamu-özel sektör iş birliğiyle destek programlarının somut sonuçlar verdiğini belirtti ve karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Cirosunu en fazla artıran ilk 3 şirket

TOBB'un yayımladığı verilere göre, 2021-2023 döneminde ciro artışında ilk sırayı alan Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ yüzde 19 bin 153 artışla birinci oldu. Kahramanmaraş merkezli Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 18 bin 93 ile ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 artışla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca en hızlı büyüyen 10 şirketin 8'inin Ankara merkezli olması dikkat çekti.

Tören sonunda Türkiye 100 şirketlerine ilişkin analizler içeren kitapçık dağıtıldı ve listelere TOBB'un internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
Duran'dan Erdoğan-Netanyahu kıyaslamasına sert tepki
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Ümit Özdağ Gaziantep İl Başkanlığını Açtı: Zafer Partisi Yükselişte
6
20. Uluslararası Adli Tıp Günleri: İnsan Hakları ve Bilirkişilik Masaya Yatırıldı
7
Alanya'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi: 1350 Hektar Etkilendi

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta