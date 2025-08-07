Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor

Hitit Üniversitesi, Kazı Çalışmalarını Yönetiyor

Hitit Üniversitesi akademisyenleri, Anadolu'daki iki önemli bilimsel kazıya başkanlık etmektedir. Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti ile Bursa'daki Paşalar Fosil Yatağı'nda yürütülen bu kazılar, Hitit Üniversitesi'nin kültürel mirası ortaya çıkarma konusundaki katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şapinuva Antik Kenti Kazıları

Rektörlükten yapılan açıklamada, Şapinuva Antik Kenti’ndeki kazıların Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek başkanlığında sürdüğü belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 1990 yılında başlayan kazılar, uzun yıllar boyunca Prof. Dr. Aygül Süel'in önderliğinde yürütüldü. 2021’den itibaren Hitit Üniversitesi bu önemli çalışmaları devralmış durumda.

Bugüne kadar birçok idari, ticari ve dini özelikle ilgili yapılar gün yüzüne çıkarılırken, yürütülen kazıların 2025 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de kazılara katılarak pratik deneyimler kazanmaları sağlanıyor.

Paşalar Fosil Yatağı'nın Önemi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Paşalar Fosil Yatağı'ndaki kazılar ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Şarbak tarafından yönlendiriliyor. Bu alan, Anadolu'nun yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenen karasal memeli faunası hakkında önemli verileri ortaya koymaktadır. Paşalar fosil yatağındaki bilimsel kazılar, 1983 yılında Prof. Dr. Berna Alpagut’un başkanlığında başlamış ve 2020'den itibaren Hitit Üniversitesi'nin yönetimi altında devam etmektedir.

Disiplinler arası bir yaklaşımla devam eden kazılara diğer üniversitelerden araştırmacılar ve öğrenciler de katılım sağlar. Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencileri, bu sayede sahada uygulamalı eğitim fırsatı buluyor.

Açıklamada, Hitit Üniversitesi'nin öğrencilere bu tür bilimsel çalışmalara katılma fırsatı sunduğu vurgulanmıştır. Bu kazılar, hem bilim dünyasına katkı sağlamakta hem de genç araştırmacılara değerli deneyimler kazandırmaktadır.

Hititlerin önemli dini ve askeri merkezlerinden Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti (fotoğrafta) ile Bursa'daki Paşalar Fosil Yatağı'ndaki bilimsel kazılar, Hitit Üniversitesinden akademisyenlerin başkanlığında yürütülüyor.

