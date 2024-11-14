Hitit Üniversitesi'nin Yerli Yapay Zeka Yazılımı Gelecek Yıldan Birincilik Hedefliyor

Hitit Üniversitesi'nden Yarışmaya Sürükleyici Başarı

Hitit Üniversitesi Hitit AITech Takımı, TEKNOFEST 2024'te kazandığı ikincilik ödülü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli ulaşım projesi, gelecekte birincilik hedefliyor.

Proje Detayları ve Takım Üyeleri

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulan Hitit AITech Takımı, uçan araçların alt görüş kameraları aracılığıyla nesne ve konum tespiti üzerinde çalışıyor. Prof. Dr. Akif Akgül'ün yönlendirmesiyle, araştırma görevlisi Harun Emre Kıran liderliğindeki ekip, Dr. Öğretim Üyesi Emre Deniz ve öğrenciler Enes Ünver ile Zübeyir Dönmezden oluşmaktadır.

TEKNOFEST 2024'te Elde Edilen Başarı

Takım, Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda 2,702 proje arasında ikinciliği elde etti. Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı ödül töreninde alındı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Takım kaptanı Harun Emre Kıran, "Yarışmada iki görev gerçekleştirdik. İlk görev, uçan araçların alt görüş kameralarıyla tespit edilen görüntülerde insan, araç ve park alanlarını tanımlıyor. İkinci görev ise GPS olmayarak pozisyon kestirimi algoritması oluşturmak üzerineydi," dedi. TEKNOFEST 2025 için hazırlıklara başladıklarını belirterek, Hitit Üniversitesi Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda yeni geliştirme sürecine girdiklerini ifade etti.

Kıran, "Laboratuvarımızdaki yüksek performanslı bilgisayar sistemleri sayesinde yarışmaya hazırlandık. Gelecek yarışmaya daha özgün ve yerli yazılımla katılmayı hedefliyoruz. Önceki yarışmadaki eksiklikleri değerlendirerek yeni bir model üzerine çalışacağız," diyerek projeye olan inancını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.