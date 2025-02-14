Hizbullah Destekçileri Beyrut'ta UNIFIL Aracına Saldırdı

Beyrut'ta Gerginlik: Hizbullah Destekçileri UNIFIL'e Saldırdı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah destekçileri, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı çevresinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulundu.

Olay sırasında, havalimanı çevresindeki bir UNIFIL aracının ateşe verildiği ve UNIFIL personelinin darp edildiği bildirildi. Hizbullah destekçilerinin yol kapatma ve ateş yakma eylemleri neticesinde havalimanı yolunun iki yönlü olarak tekrar trafiğe açık hale getirildiği ifade edildi.

Lübnan Ordusundan Kritik Uyarı

Lübnan ordusu, Beyrut'ta gerçekleşen bu saldırıların ardından bir uyarıda bulundu. Ordu, yaptığı yazılı açıklamada, "ordu mensupları ve UNIFIL araçlarına saldırılar yapıldığı" bilgisini vererek, "isyanlar ve protestolar yoluyla havalimanı yolunun kapatılmaya çalışıldığı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ülkenin hassas bir dönemden geçtiği vurgulanarak, vatandaşlardan "korkutucu sonuçlara yol açarak gerilim oluşturacak" olaylardan kaçınılması istendi. Ayrıca ordunun güvenlik sağlama görevlerini sürdüreceği ve huzuru bozanlara izin verilmeyeceği kaydedildi.

Havalimanında Güvenlik Önlemleri

Öte yandan, Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yolcular, uçaklar ve hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler alındığını açıkladı. Bu kapsamda, İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirildi.

Hizbullah destekçileri, Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmişti. Bu gelişme üzerine İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etti.