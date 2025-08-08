Hizbullah Destekçilerinden Hükümete Protesto: Silahların Kontrolü Tartışılıyor

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı protesto gösterilerine üçüncü gününde de devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, protestolar ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesi ile Nebatiye kenti ve çevresinde yoğunlaştı. Göstericiler, cadde ve sokaklarda Hizbullah lehine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı eylemlerde, hükümetin silahların toplanması kararına karşı ciddi bir tepki sergilendi.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 7 Ağustos'ta Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde, ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti. Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrar sağlamayı, devlet otoritesini tesis etmeyi ve yeniden inşayı hedeflediğini vurguladı.

Markus, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Söz konusu silahların toplanması meselesine ilişkin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını hedefleyen bir öneri sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu ifade ederek, Hizbullah’ın İsrail için silah bırakmayacağını vurguladı.

