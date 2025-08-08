DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.734.629,94 0,31%

Hizbullah Destekçilerinden Hükümete Protesto: Silahların Kontrolü Tartışılıyor

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, hükümetin silahların toplanması kararını protesto ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 23:32
Hizbullah Destekçilerinden Hükümete Protesto: Silahların Kontrolü Tartışılıyor

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı protesto gösterilerine üçüncü gününde de devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, protestolar ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesi ile Nebatiye kenti ve çevresinde yoğunlaştı. Göstericiler, cadde ve sokaklarda Hizbullah lehine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı eylemlerde, hükümetin silahların toplanması kararına karşı ciddi bir tepki sergilendi.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 7 Ağustos'ta Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde, ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti. Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrar sağlamayı, devlet otoritesini tesis etmeyi ve yeniden inşayı hedeflediğini vurguladı.

Markus, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Söz konusu silahların toplanması meselesine ilişkin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını hedefleyen bir öneri sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu ifade ederek, Hizbullah’ın İsrail için silah bırakmayacağını vurguladı.

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların...

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı protesto gösterilerine üçüncü gününde de devam etti. Beyrut’un güney banliyösünde toplanan göstericiler, cadde ve sokaklarda Hizbullah lehine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların...

Lübnan’da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı protesto gösterilerine üçüncü gününde de devam etti. Beyrut’un güney banliyösünde toplanan göstericiler, cadde ve sokaklarda Hizbullah lehine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor
2
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
3
Yalova’da Ormanda Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
4
Karabük Valisi Yavuz, Orman Yangınları Hakkında Açıklamalarda Bulundu
5
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
6
Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
7
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış