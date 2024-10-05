Hizbullah'ın İsrail Saldırısı: 20 Asker Öldürüldü

Hizbullah, Lübnan Sınırında İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde bulunan bir köyde düzenlediği operasyonla ilgili bilgileri paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İsrail ordusunun özel birimlerine mensup 20'den fazla asker öldürüldü ve yaralandı.

Operasyon Detayları

Hizbullah, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Malikiye bölgesindeki Merkava tankının güdümlü bir füzeyle vurulduğunu ve tankın alev aldığını belirtti.

Aynı açıklamada, Hayfa yakınlarındaki Krayot bölgesi ile Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail’in Yanıtı ve Sivil Kaybı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden beri Hizbullah ile sınırlı bir çatışma halindeyken, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerinde ve Bekaa ile Baalbek bölgelerinde onlarca hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 1411’e ulaştı; bu rakamın arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Göç ve Sığınmacı Durumu

İsrail’in bombardımanları sonucunda ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden edildi. Beyrut ve güney bölgelerinden kuzeye doğru büyük bir göç yaşanırken, on binlerce insanın Suriye’ye yöneldiği belirtiliyor.