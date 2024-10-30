Hizbullah'ın Yeni Lideri Naim Kasım'dan Açıklamalar

Hizbullah'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım'ın Açıklamaları

Naim Kasım, Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak yaptığı ilk açıklamada, "Hizbullah, yalnızca Lübnan'ı korumak ve özgürleştirmek için savaşmaktadır," dedi. Bu ifadeleriyle, grup içerisindeki hedeflerin netliğini vurguladı.

Nasrallah'ın Mirasını Devralmak

Kasım, Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, Hizbullah'ın savaşta kalma yaklaşımını sürdüreceklerini belirtti. "Bu süreçte Nasrallah'ın çizdiği rotayı takip edeceğiz," dedi.

İran İle İlişkilere Dair İfadeler

Kendisine yeni görevini veren Hizbullah Şura Meclisi'ne teşekkür eden Kasım, Hizbullah'ın İran adına bir vekalet savaşı vermediğinin altını çizerek, onun yerine Lübnan için savaştıklarını vurguladı.

Gazze'ye Destek ve İç Savaş Hazırlığı

Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında destek olmanın önemini ifade ederken, "Savaş istemedik ancak gerektiğinde savaşmaya da hazırız," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Kayıplar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süre zarfında 2 bin 792 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 772 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında 194 kadın ve 104 çocuk bulunuyor.

Yerinden Edilenler ve Göç

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu. Güney kesimlerden, başkent Beyrut ve kuzeye doğru olan göç devam etmekte.