Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırıda Bulundu

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerinde bulunan askeri mevkilerine ve askerlerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Bu kapsamda, Hayfa kentindeki askeri üssün hedef alındığı belirtildi.

Füze Saldırıları Detayları

Yapılan açıklamaya göre, Ma'alot-Tarshiha bölgesinde çok sayıda füzeyle İsrail askerleri hedef alındı. Ayrıca, Safed kentinin Bar'am bölgesinde de benzer saldırılar gerçekleştirildi. Carmel Askeri Üssü 'Fadi 1' füzeleriyle vurulmuş, Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü de saldırıya uğramıştır.

İsrail Ordusunun Yanıtı

Öte yandan, İsrail ordusu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyrut’ta Hizbullah mevzilerine yönelik hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut’taki Hizbullah’a ait silah depolarını hedef aldığı ifade edildi.

Patlama Sesleri ve Yaralanmalar

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail devlet televizyonu KAN, Hayfa ve Tiberya'dan Lübnan'ın güneyine atılan füzeler sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.