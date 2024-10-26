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Hizbullah, İsrail Askeri Üslerini Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in Mişar ve Tel Nof üslerine füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:58
Hizbullah, İsrail Askeri Üslerini Hedef Aldı

Hizbullah'tan Saldırı Açıklaması

Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Mişar istihbarat üssü ile Tel Nof hava üssü, yanında Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde toplanan İsrail ordu birliklerine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Telif ve Hedefler

Yapılan açıklamalara göre, Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssüne kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hava saldırısı düzenlendi. Hedeflerin isabetle vurulduğu bildirildi.

Füzelerle Hedef Alma

İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed bölgesindeki Mişar üssünün füzelerle saldırıya uğradığı bilgisi paylaşılırken, bu konuda detaylı bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Hayfa şehir merkezinin kuzeyindeki El-Keryut bölgesi ve Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabası çevresinde de toplanmış olan İsrail askeri güçlerinin füzelerle vurulduğu belirtildi.

Ras Nakura'daki Durum

Ras Nakura bölgesinde bir araya gelen İsrail güçlerinin de füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Ancak, İsrail askerleri arasında ölü olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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